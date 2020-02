Troca de Esposas recebe Fabiana Escobar, mais conhecida como Bibi Perigosa – Bastidores

Confira os detalhes do quarto episódio do reality da Record TV.

No quarto episódio do Troca de Esposas, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 26/2, a bicampeã olímpica Paula Pequeno deixará de lado a rotina exaustiva de treinamentos e preparação física para conhecer de perto como é viver na Rocinha, uma das maiores comunidades da América Latina, no Rio de Janeiro. A jogadora de vôlei vivenciará por alguns dias a rotina de Fabiana Escobar, mais conhecida como Bibi Perigosa, que mora com o marido, o diretor de fotografia Washington Santos, a mãe, dois sobrinhos e o neto. Na capital fluminense, Paula vai andar de moto e ainda dançar funk. Extremamente organizada, ela também tentará impor uma alimentação mais saudável nas refeições do clã de Bibi.

Por outro lado, Fabiana terá de suar a camisa em um treino de vôlei de praia ao lado de Mari, parceira de Paula nas quadras. Além disso, conviverá, em uma residência localizada em Osasco, na Grande São Paulo, com o marido da jogadora, o empresário e comerciante Alexandre Folhas, e sua filha adolescente. Como será que ela vai lidar com todas essas novidades?

Sobre o Troca de Esposas

Versão brasileira da atração “Wife Swap”, que já foi produzida em mais de 20 países e coleciona prêmios e grande audiência por onde passa, o Troca de Esposas é uma experiência de autoconhecimento. Afinal de contas, promove uma interação entre grupos que dificilmente, fora de um projeto como este, manteriam contato.

A dinâmica funciona da seguinte maneira: ao trocar de família, a esposa (ou o marido, como acontece em alguns episódios) vive metade dos oito dias sob as regras da dona da casa. Na segunda metade, tudo muda, e a recém-chegada (ou recém-chegado) terá a oportunidade de trocar as regras e reorganizar o lar segundo suas próprias normas. Como os “novos familiares” vão reagir a tantas transformações?

O reality show Troca de Esposas terá íntegras exibidas no PlayPlus, plataforma de streaming do Grupo Record, além de trechos disponibilizados no Facebook, YouTube e no portal R7. Além de live-tweeting comentando os melhores momentos do programa, os memes vão garantir a diversão no Instagram, e os spoilers dos próximos episódios, com exclusividade para o digital, ficarão a cargo da apresentadora Ticiane Pinheiro.

No Brasil, a produção é da Teleimage, com direção-geral de Edu Pupo e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.