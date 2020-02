Tupynambás x Cruzeiro | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Mesmo com todos os problemas, o ​Cruzeiro, até aqui, é 100% no Campeonato Mineiro. E é este retrospecto que o clube tentará manter neste domingo, quando volta a campo para enfrentar o Tupynambás, fora de casa.

Ficha técnica​ Tupynambás x Cruzeiro​ ​Data 02/02/2020​ ​Hora 19h (horário de Brasília)​ ​Local ​Municipal de Juiz de Fora ​Árbitro ​Ronei Candido Alves ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

Com um jogo a menos que a maioria dos rivais, a Raposa tem seis pontos e ocupa a terceira colocação, atrás de Atlético-MG e URT (ambos com sete). Ou seja, se tudo der certo, poderá terminar o final de semana na ponta da tabela. E com a terceira vitória em três jogos disputados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Tupynambás ​Gabriel Bottan; Graffite, Adriano, Sílvio e Lúcio; Léo Salino, Renan e Albert; Fabinho, Ygor e Yago Caju. ​Cruzeiro Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Adriano (Edu ou Machado), Jadsom, Maurício e Alexandre Jesus; Caio (Marco Antônio) e Judivan.​

No Tupynambás, o treinador José Luís Peixoto prepara mudanças em todos os setores. Adriano volta à zaga, Renan e Albert entram no meio-campo e Fabinho ganha vaga no ataque. Já o Cruzeiro, afora a saída de Rodriguinho, que não veste mais a camisa da Raposa, poderá ter outra modificação na equipe que vinha sendo testada pelo técnico Adilson Batista. O volante Adriano, por conta de uma pancada sofrida na perna direita, pode ficar de fora da partida, dando lugar a Machado, que veio do Grêmio, ou Edu. Este último, embora seja zagueiro de ofício, trabalhou durante a pré-temporada no meio-campo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​TUPYNAMBÁS CRUZEIRO​ ​Tupynambás 1 x 2 Atlético (20/03)* ​Vasco da Gama 1 x 0 Cruzeiro (02/12)** ​Atlético-MG 3 x 1 Tupynambás (24/03)* ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12)** ​Tupynambás 0 x 1 Tombense (22/01) ​Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras (08/12)** ​Atlético-MG 5 x 0 Tupynambás (26/01) ​Cruzeiro 2 x 0 Boa (22/01) ​Tupynambás 0 x 1 América-MG (29/01) ​Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova (28/01)

Contra o lanterna do Estadual, o Cruzeiro tem a chance de conquistar mais um triunfo. A princípio, só depende dele, afinal, o adversário não demonstra ter força para encarar um rival com muito mais potencial.

* Estadual 2019

** Brasileirão 2019