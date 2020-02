TV Aparecida alcança o 6º lugar no ranking de audiência dos canais abertos – Audiência da TV

Bem-Vindo Romeiro alcançou mais de 21 mil indivíduos nesta quarta (12).

O “Bem-Vindo Romeiro”, exibido das 07h52 às 08h46, na quarta-feira (12), atingiu ótima posição no ranking dos canais abertos na praça de São Paulo. Segundo dados da Kantar Ibope Media, a atração deixou a TV Aparecida em 6º lugar isolado.

O programa, apresentado de segunda a sexta-feira por Bianca Láua, obteve a média de 0,20 de audiência, com pico de 0,26, share de 0,71 e alcance de 0,26 ponto. O “Bem-Vindo Romeiro” alcançou 21.140 mil indivíduos na praça paulistana no dia em análise.

Esta semana o “Bem-Vindo Romeiro” voltou a ser exibido com conteúdos inéditos e novidades como o quadro voltado aos maiores de 60 anos, mais tempo no ar e, diariamente, a “Oração do Terço”, com participação de convidados como Missionários Redentoristas, grupos religiosos e devotos.

Com reportagens de Juliana Luz, o programa abre espaço para os devotos que visitam o Santuário Nacional de Aparecida e leva ao telespectador da TV Aparecida todo o clima de fé.

Com informações da assessoria de imprensa da TV Aparecida.

