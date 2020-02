TV Aparecida: Arquivo A mostra os bastidores do Carnaval no Brasil – Bastidores

O programa vai ao ar hoje, a partir das 21h.

Nesta quinta-feira (20/02), às 21h, na TV Aparecida, o Arquivo A vai falar sobre a maior festa popular do País: o Carnaval. E para isso a produção visitou duas importantes cidades brasileiras, que atraem milhares de turistas nesta época do ano: Olinda e Rio de Janeiro.

A matéria em Olinda (PE), feita pela equipe de jornalismo da emissora, contou com a repórter Talita Galvão. Será mostrado como os pernambucanos estão se preparando para receber milhares de foliões com seu frevo e os tradicionais bonecos gigantes. Na semana do Carnaval, Olinda recebe quase 3 milhões e meio de visitantes, em quatro dias de festa.

Em entrevista à produção, João Luiz da Silva Júnior, Secretário de Cultura e Turismo, falou sobre a origem do Carnaval de Olinda: “Começou com o Zé Pereira, o famoso sábado do Zé Pereira. Ele era um português que vinha pra cá, no período do Carnaval, no sábado, abrir algumas fortificações para que a população pudesse brincar o Carnaval porque é uma tradição europeia. E aí o Zé Pereira começou a estimular isso e então juntou com esse DNA festivo que a gente tem”.

O Arquivo A – Carnaval também vai mostrar os últimos preparativos de uma das maiores escolas de samba carioca. No Rio de Janeiro, o evento atrai, anualmente, cerca de 2 milhões de foliões para os desfiles na Sapucaí.

O repórter Guilherme Machado esteve no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, a maior campeã do Carnaval carioca. Neste ano, a agremiação leva para a avenida o enredo “Guajupiá, Terra Sem Males”. Ele vai falar sobre as tradições e a cultura das populações indígenas que habitavam a Baía da Guanabara, bem antes da chegada dos colonizadores. Nilo Sérgio, Mestre de Bateria da Portela, é um dos entrevistados.

Arquivo A – Carnaval, quinta-feira, às 21h.