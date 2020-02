TV Aparecida festeja audiências de seus programas no fim de semana – Bastidores

Terra Sertaneja obteve a média de 1,26 ponto de audiência.

A estreia do “Sábado no Santuário”, no dia 15 de fevereiro, e o “Terra da Padroeira”, exibido no domingo (16), conquistaram índices de audiência bastante satisfatórios para a TV Aparecida. Na média geral, segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media, os programas ficaram em 6º e 4º lugares, respectivamente, no ranking das emissoras abertas na praça da Grande São Paulo. Os dois programas foram exibidos, ao vivo, diretamente da área do Santuário Nacional, que recebeu, no fim de semana, a grande romaria anual do Terço dos Homens.

Sábado no Santuário

O programa, dirigido por Ronaldo Souza e apresentado por Alan Patrick Zuccherato, Bianca Láua e Jéssica Fernandes, foi ao ar das 09h59 às 12h01, no sábado (15/02). Na média geral marcou 0,20 ponto, com pico de 0,34, share de 0,60 e alcance de 0,46. A atração,que alcançou 32.580 mil indivíduos na estreia, ocupou o 6º lugar isolado na Grande São Paulo e chegou à 5ª posição às 10h16, com pico de 0,29 ponto.

Terra da Padroeira

Exibido no domingo (16/02), das 09h13 às 12h31, a produção, dirigida por Jeferson Silva, obteve a média de 1,26 ponto de audiência, com pico de 1,63, share de 3,39 e alcance de 2,63 pontos. O Terra da Padroeira, que homenageou no domingo a Romaria do Terço dos Homens e foi comandado por Kléber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira, ficou em 4º lugar isolado no ranking geral das emissoras abertas na Grande São Paulo, alcançando 249.810 mil indivíduos no dia em análise.

Com informações da assessoria de imprensa da TV Aparecida.