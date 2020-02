TV Aparecida prepara duas grandes estreias em sua programação de sábado – Bastidores

Sábado no Santuário e Terço de Aparecida: Especial são as atrações.

O começo do ano traz algumas novidades para o telespectador da TV Aparecida. No sábado (15/02), a emissora estreia duas novas atrações semanais ao vivo em sua grade de programação: Sábado no Santuário e Terço de Aparecida – Especial. O primeiro, exibido às 10h, vai mostrar todos os bastidores da grande movimentação dos devotos que chegam ao Santuário Nacional nos finais de semana. Na sequência, às 14h, o segundo lançamento do canal unirá dois momentos fortes da devoção mariana celebrados por religiosos e convidados especiais no altar do Santuário Nacional.

Sábado no Santuário, às 10h

Comandado pelo diretor de programação da emissora, Irmão Alan Patrick Zuccherato, Bianca Láua e Jéssica Fernandes, a produção abrirá espaço para as diversas romarias que chegam a pé, a cavalo, de bicicleta, ônibus, carros e outros meios ao Santuário Nacional, mostrando a devoção e as características dos principais lugares de onde vêm os peregrinos, como o artesanato, a culinária, a música. O Sábado no Santuário ainda fará uma prestação de serviços informando sobre toda a infraestrutura de acolhimento oferecida aos romeiros pelo Santuário Nacional.

Segundo o apresentador do programa, Irmão Alan, a ideia do formato nasceu da grande demanda de romeiros em Aparecida, aos sábados:

“Aqui na Casa da Mãe [Santuário Nacional] há toda essa alegria, essa acolhida, porque tudo aqui começa e passa por Nossa Senhora, e a grande estrela é o devoto. E nós sentimos que no sábado, quando temos as grandes romarias organizadas que vêm ao Santuário, tínhamos que abrir um espaço para os devotos [na TV Aparecida].”

A data escolhida para a estreia da produção tem um motivo bem especial, segundo conta o religioso: “O grande motivo [da estreia] é a [12ª] Romaria Nacional do Terço dos Homens. É a maior peregrinação organizada que vem ao Santuário. São esperados este ano 100 mil homens do Terço”.

Quadros

Fala Devoto: o principal conteúdo do programa são as histórias de devoção das pessoas que vêm até o Santuário Nacional para pedir ou agradecer a Nossa Senhora.

o principal conteúdo do programa são as histórias de devoção das pessoas que vêm até o Santuário Nacional para pedir ou agradecer a Nossa Senhora. Baú Bíblico: o programa terá um baú com objetos que remetem à Jornada Bíblica do Santuário Nacional trazendo o assunto de forma dinâmica e divertida. Com cada objeto, o apresentador irá explicar um pouco da passagem bíblica do dia, envolvendo tanto os devotos presentes no Santuário como aqueles que estão em casa, por meio do telefone, redes sociais e Portal A12. A Jornada Bíblica faz parte do projeto de revestimento das fachadas da Basílica, que terá quatro importantes passagens da Bíblia.

o programa terá um baú com objetos que remetem à Jornada Bíblica do Santuário Nacional trazendo o assunto de forma dinâmica e divertida. Com cada objeto, o apresentador irá explicar um pouco da passagem bíblica do dia, envolvendo tanto os devotos presentes no Santuário como aqueles que estão em casa, por meio do telefone, redes sociais e Portal A12. A Jornada Bíblica faz parte do projeto de revestimento das fachadas da Basílica, que terá quatro importantes passagens da Bíblia. Deus Conosco: em comemoração aos 50 anos do folheto litúrgico Deus Conosco, da Editora Santuário, o programa terá a participação do Missionário Redentorista, padre Ferdinando Mancilio, para abordar a missa do final de semana, a fim de refletir sobre a Palavra de Deus com os telespectadores.

em comemoração aos 50 anos do folheto litúrgico Deus Conosco, da Editora Santuário, o programa terá a participação do Missionário Redentorista, padre Ferdinando Mancilio, para abordar a missa do final de semana, a fim de refletir sobre a Palavra de Deus com os telespectadores. Celebrar Bem: o quadro irá oferecer sugestões litúrgicas e cânticos para enriquecer ainda mais as celebrações das comunidades. Com a apresentação de Ir. Custódia Maria Cardoso, referência na área por seus cursos de Liturgia e Canto Pastoral pelo Brasil.

Terço de Aparecida e Consagração a Nossa Senhora

Sábado, às 14h

Com apresentação dos Missionários Redentoristas, o programa vai mostrar semanalmente dois importantes momentos da devoção mariana, celebrados todos os sábados, no altar central do Santuário Nacional de Aparecida. A Fé e a devoção que unem os devotos da Mãe Aparecida são os combustíveis das celebrações que a produção vai exibir. O Terço de Aparecida e a Consagração terão a participação dos devotos, bispos, padres e leigos que rezarão pelas intenções da assembleia, além de acolher os testemunhos dos peregrinos.

15 Anos da TV Aparecida

Irmão Alan Patrick, diretor de programação da TV Aparecida, que além do novo programa, Sábado no Santuário, também apresenta o diário “Com a Mãe Aparecida” comenta sobre o foco evangelizador da TV Aparecida. Ele ainda explica que essas e outras novidades fazem parte das festividades do aniversário de 15 anos da emissora, que acontece em setembro.

“É um tempo feliz para ser comemorado, uma história linda, por tantos que aqui passaram. Nossa congregação missionária é para evangelizar, a TV Aparecida só existe por causa de Nossa Senhora, para que o devoto, na sua casa, sinta esse amor da Mãe e de várias formas (…) através da boa informação, entretenimento, culinária, artesanato, boa música, a cultura, e claro, a religiosidade, por meio das celebrações, missas, terços. O devoto cada vez mais quer sentir também essa grande sinergia eclesial, ou seja, a união com as outras emissoras, com a Igreja, que o nosso objetivo é o mesmo, a evangelização.”

“De manhã, nós temos, desde 10 de fevereiro, o ‘Com a Mãe Aparecida’, que também apresentamos, com 45 minutos a mais, música e a participação do devoto. Sobretudo [mudanças] em abril, na nossa programação no período noturno, e aos sábados, já começamos com o Sábado no Santuário, ao vivo.”