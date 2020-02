TV Globo intensifica as chamadas de “Amor de Mãe” – Bastidores

“É muita emoção em sua novela das nove”, diz anúncio.

A TV Globo intensificou as chamadas de “Amor de Mãe”, obra que marca a estreia de Manuela Dias como roteirista de novela das nove. A emissora tenta despertar curiosidade no público que não acompanha o folhetim, com frases como “uma semana de muitas surpresas e reviravoltas” e “começa uma semana de amor e surpresas em Amor de Mãe”.

“É muita emoção em sua novela das nove”, confirma Galvão Bueno em anúncio da novela das nove durante a transmissão do jogo na manhã deste domingo (16/02).

O relançamento de “Amor de Mãe”, que acontece há duas semanas, tem dando resultado positivo. A audiência subiu em 15% de média, saltando de 29 para 33 pontos, com exceções dos capítulos exibidos aos sábados, que fica na casa dos 28 pontos.

Até o momento com 79 capítulos exibidos, “Amor de Mãe” acumula 29,3 pontos de média geral. A novela ficará no ar até o dia 22 de maio, totalizando 155 capítulos.