TV Globo já teria acertado com Larissa Manoela para “Além da Ilusão” – Bastidores

Restam apenas alguns detalhes na assinatura do contrato e para o anúncio da contratação.

Já estaria tudo combinado entre a TV Globo e a atriz Larissa Manoela para que ela esteja no elenco de “Além da Ilusão”, que irá ao ar no segundo semestre na faixa das seis.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, restam apenas alguns detalhes na assinatura do contrato e para o anúncio da contratação.

“Além da Ilusão” está sendo escrita por Alessandra Poggi e terá a direção artística de Pedro Vasconcelos. A obra substituirá “Nos Tempos do Imperador”, a ser lançada no final de março, após o término de “Éramos Seis”.

Além de Larissa Manoela, Claudia Raia e Thiago Lacerda também estão reservados para o elenco de “Além da Ilusão”. Na história, Larissa, por exemplo, deverá dar vida à filha de Claudia Raia.