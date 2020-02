Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos; Provas em junho

Saiu o edital! Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

