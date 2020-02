TV NC: Concurso TC DF 2020: Saiu o edital com salário de R$16.673,35

Tribunal de Contas do Distrito Federal abre edital para o cargo de Auditor de Controle Externo com 10 vagas; CESPE organiza

Saiu o edital! O Tribunal de Contas do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TC DF 2020) para o preenchimento de 10 vagas no cargo de Auditor de Controle Externo, de nível superior. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe/UnB, tem a responsabilidade do certame.

