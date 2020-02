Udinese x Inter de Milão | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste domingo (2), a Inter de Milão, clube que ​agitou bastante o mercado de transferências de inverno, volta a campo pela rodada 22 do Campeonato Italiano 2019/20. Sonhando em voltar a conquistar o Scudetto, a equipe de Antonio Conte visita a Udinese, que não vem tão bem na competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Udinese x Inter de Milão​ ​Motivo: ​22ª rodada da Serie A Tim 2019/20 ​Data: ​02/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Friuli, em Údine (ITA) ​Árbitro: ​Marco Di Bello ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Udinese: ​Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becão; Sema, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagne. ​Provável Inter: ​Handanovic; Skriniar, Vrij, Bastoni; Young, Barellà, Valero, Sensi, Biraghi; Sánchez, Lukaku.

Precisando urgentemente da vitória para respirar na tabela de classificação, a Udinese recebe a Inter de Milão com seu elenco quase completo à disposição. A única baixa é a do zagueiro brasileiro Samir, que ainda se recupera de uma lesão no menisco e só deve retornar aos gramados em março.

Pelo lado da Inter, os recém-contratados Moses e Eriksen devem iniciar a partida como opções no banco de reservas, enquanto Young figura entre os titulares na lateral, no lugar de Candreva. Lautaro Martínez cumpre suspensão após ter sido expulso na rodada passada e desfalca sua equipe, assim como o lesionado Marcelo Brozovic.

Últimos cinco jogos e campanha

​Udinese Inter de Milão​ ​Lecce 0 x 1 Udinese (06/01) ​Inter de Milão 1 x 1 Atalanta (11/01) ​Udinese 3 x 0 Sassuolo (12/01) ​Inter de Milão 4 x 1 Cagliari (14/01) – Copa ​Juventus 4 x 0 Udinese (15/01) – Copa ​Lecce 1 x 1 Inter de Milão (19/01) ​Milan 3 x 2 Udinese (19/01) ​Inter de Milão 1 x 1 Cagliari (26/01) ​Parma 2 x 0 Udinese (26/01) ​Inter de Milão 2 x 1 Fiorentina (29/01) – Copa

Com nova injeção de investimentos e novo comando técnico, a Internazionale se consolidou como grande ameaça à supremacia nacional da Juventus. Neste exato momento, o time de Milão é o segundo colocado na tabela de classificação com 48 pontos somados, contra 51 da Velha Senhora. A Udinese, por sua vez, vive mais uma temporada decepcionante e abaixo do que sua camisa tradicional representa: é a décima quinta colocada, com apenas 24 pontos.