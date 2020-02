Última fase prévia da Libertadores tem duelos definidos; confira desenho das chaves

​Concluído o último jogo da segunda fase prévia da ​Libertadores 2020, foram desenhados os quatro confrontos da terceira e última rodada, que definirão os últimos quatro classificados à fase de grupos da competição. Com a surpreendente queda do Corinthians para o Guaraní do Paraguai, restou apenas um representante brasileiro que ainda batalha para garantir sua vaga: o ​Internacional. Qual será o adversário do Colorado e os demais duelos? Confira:

Última fase prévia

G1: Barcelona (EQU) x Cerro Porteño (PAR)

G2: Palestino (CHI) x Guaraní (PAR)

G3: Independiente Medellín (COL) x Atlético Tucumán (ARG)

G4: Deportes Tolima (COL) x Internacional

As equipes na coluna da direita mandarão a segunda partida da eliminatória em casa, ou seja, o Colorado terá a vantagem de definir seu confronto no Beira-Rio. Os dois eliminados de melhor performance nesta última fase prévia irão para a Sul-Americana. Ainda não há definição de datas, mas como a fase de grupos começa na primeira semana de março, os confrontos desta última fase prévia deve acontecer entre 18/19/20 de fevereiro (ida) e 25/26/27 (volta).

E para onde irão os últimos classificados?

Flamengo (atual campeão), Palmeiras e Grêmio são os clubes brasileiros em chaves que ainda têm incógnitas a serem preenchidas pelos vencedores da última fase prévia, enquanto Santos, São Paulo e Athletico já conhecem seus três rivais.

Vencedor do G1: irá ao Grupo A, de Flamengo, Independiente del Valle (EQU) e Junior (COL);

Vencedor do G2: irá ao Grupo B, de Palmeiras, Bolívar (BOL) e Tigre (ARG);

Vencedor do G3: irá ao Grupo H, de Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR) e Caracas (VEN);

Vencedor do G4: irá ao Grupo E, de Grêmio, América de Cali (COL) e Universidad Católica (CHI);