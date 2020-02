Unión (ARG) x Atlético-MG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Ainda dando seus primeiros passos sob comando de Rafael Dudamel, o Atlético-MG viaja à Argentina para encarar o Unión de Santa Fé, jogo de ida válido pela primeira rodada da ​Copa Sul-Americana, uma das prioridades do clube mineiro para a temporada 2020. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Unión (ARG) x Atlético-MG ​Motivo: ​Primeira rodada da Copa Sul-Americana 2020 ​Data: ​06/02/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Estádio 15 de Abril, em Santa Fé (ARG) ​Árbitro: ​Jesús Valenzuela (VEN) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Unión: ​Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli, Corvalán; Méndez, Bonifácio, Milo, Elías; Troyanski, W. Bou. ​Provável Atlético: Michael; Mailton, Réver, Gabriel e Fábio Santos; Zé Welison, Jair e Allan; Edinho (Marquinhos), Hyoran e Franco Di Santo​.

Precisando fazer o resultado em casa para não depender de um ‘milagre’ em Belo Horizonte, o Unión vai a campo com o que tem de melhor à disposição. A grande esperança de gols do time de Santa Fé é o centroavante Walter Bou, de 26 anos.

Ainda buscando a melhor formação para o ​Galo, Dudamel parece convicto em relação à trinca de volantes com Zé Welison, Jair e Allan, mas o sistema ofensivo ainda preocupa. Um dos poucos destaques do Atlético no empate contra o Tombense, o garoto Marquinhos pode ganhar a vaga de Edinho neste compromisso eliminatório.

Últimos jogos

​Unión (ARG) ​Atlético-MG ​Unión 1 x 0 Huracán (02/02) ​Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (21/01) ​Talleres 0 x 0 Unión (07/12) ​Atlético-MG 5 x 0 Tupynambás (26/01) Unión 1 x 0 Argentino Juniors (24/01) ​Coimbra 0 x 0 Atlético-MG (29/01) ​ ​Estudiantes 3 x 1 Unión (01/02) ​Atlético-MG 1 x 1 Tombense (02/02)

A Argentina segue um calendário distinto do Brasileiro, ou seja, o país vizinho está com a temporada em pleno andamento. Clube modesto e sem títulos nacionais na primeira divisão nacional, o Unión de Santa Fé é o décimo sétimo colocado do Campeonato Argentino 2019/20, com 23 pontos somados, treze de distância do líder River Plate. O Atlético, como todos os representantes da nossa Série A, está em começo de trabalho e só disputou 4 jogos oficiais em 2020, somando duas vitórias, um empate e uma derrota.