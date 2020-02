VAGAS de emprego e estágio ABERTAS em SC, CE, BA, MS e SP: Softplan; confira os cargos!

A Softplan tem vagas de emprego e estágio abertas em diversas cidades! Saiba mais; uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“A Softplan é uma das maiores empresas de software do país, com cerca de 1,9 mil colaboradores. Atua há 29 anos no desenvolvimento de softwares de gestão empresarial e gestão pública. Desenvolve soluções corporativas para segmentos específicos de negócios, com foco nas seguintes áreas: justiça; indústria da construção; saúde e administração pública. Suas soluções já estão presentes em todos os estados brasileiros, em países da América Latina e nos Estados Unidos.”

“Venha entregar o seu melhor resultado até hoje. Temos espaço para quem está começando e para quem já tem uma história para dividir, é só estar disposto a aprender durante a caminhada. Aqui nós construímos um clima de parceria e autonomia, os nossos softplayers desenvolvem e implementam os melhores sistemas de gestão e análise para as áreas de justiça, gestão pública, indústria da construção e saúde. Estamos em constante melhoria, tantos dos nossos processos quanto da nossa tecnologia. Somos o espaço para você ser sua melhor versão.”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (31/01/2020) são:

Analista contábil cód. 1414 (unidade corporativa)

Analista de controladoria – cód. 1395 (unidade corporativa)

Estagiário administrativo/projetos – cód. 1385 – (unidade da indústria da construção)

Estagiário de customer marketing – cód 1415 (unidade de justiça)

Estagiário de customer success – cód 1416 (unidade de justiça)

Estagiário marketing/sdr – cód. 1333 (unidade de gestão pública)

Estagiário(a) – cód. 1428 (unidade de justiça)

Analista de conteúdo – cód 1418 (unidade de justiça)

Analista de marketing digital cross cód. 1325 ( unidade da indústria da construção civil)

Business partner dho cód. 1296 (unidade de gestão publica)

Coordenador(a) de talent acquisition – cód. 1374 (unidade corporativa)

Analista de suporte – feira de santana/ba cód. 1437 (unidade de gestão publica)

Analista de suporte a sistemas – cód 1417 (unidade de justiça)

Analista de suporte a sistemas – cód 1438 (unidade de justiça)

Analista de suporte ao cliente – cód. 1375 (unidade de construção civil)

Consultor de produto – cód 1321 ( unidade de justiça)

Administrador de banco de dados (banco oracle) – cód 1396 (unidade de gestão pública)

Administrador de banco de dados – cód 1381 (unidade de justiça)

Administrador(a) de banco de dados – cód. 1408 (unidade da construção civil)

An.ti infraestrutura – cód. 1402 (unidade da indústria da construção civil)

Analista de dados – cód 1380 (unidade de justiça)

Analista de sistemas – cód. 1435 (unidade de justiça)

Analista de testes – cód. 1425 (unidade de justiça)

Arquiteto de soluções cloud cód. 1344 (unidade de gestão publica)

Desenvolvedor delphi – cód 1422 (unidade de justiça)

Engenheiro de software cód. 1343 (unidade de gestão publica)

Full stack developer – cód. 1303 (unidade de gestão pública)

Gestor de projetos – cód 1404 (unidade de justiça)

Software developer – cód 1360 (unidade de gestão pública)

Software developer – cód 1368 (unidade de gestão pública)

Software developer – cód 1369 (unidade de gestão pública)

Software developer – cód. 768 (unidade da indústria construção)

Software developer cód. 1394 (unidade de gestão publica).



Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.softplan.com.br/carreira.

Quer outras oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Outras oportunidades de Estágio? Clique Aqui