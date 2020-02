Vai ou fica? Corinthians já traça planos para oficializar novo contrato de Pedrinho

​Por enquanto, nada está fechado. Muito embora as negociações entre Benfica e Pedrinho sigam acontecendo para uma transferência no meio do ano, até o momento o martelo não foi batido. E é justamente diante deste cenário que, como informa o ​Globoesporte.com, o Corinthians pode colocar em vigor o novo contrato acordado com o jogador ainda em 2019.

o pior de tudo é que o Borussia pagou menos no haaland do que o benfica vai pagar pelo PEDRINHO ao corinthians HAHAHAHAH — HD (@HudsonCastroHD) February 18, 2020

O acerto inicial dava fala que o atleta, na volta do Pré-Olímpico, assinaria o documento caso não fosse vendido, como é o caso. Agora, o Timão trabalha com a ideia de esperar uma definição até o final do mês março. Caso as tratativas não evoluam, Pedrinho terá o novo vínculo oficializado junto à CBF. Através dele, o término do compromisso passa para dezembro de 2023, ou seja, três anos a mais em relação ao atual contrato.

O certo é o Corinthians oferecer o Pedrinho, Vital, Madson, Janderson, Davó e mais 100milhões de euros nesse Haland. — Sorte no azar (@tokoovic) February 18, 2020

Muito embora ainda receba o salário antigo, seus ganhos aumentarão em 120%. Se passar a ser jogador do Benfica, a diretoria irá honrar os valores retroativos a setembro. Do contrário, terá os vencimentos oficializados em carteira. “Existe ainda a negociação. Imaginamos ter uma definição em, no máximo, um mês. Estamos com tudo pronto para assinar a renovação (…) Os detalhes estão todos acertados, faltando apenas a assinatura”, destacou o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.