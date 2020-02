Vai sacar o FGTS? Saiba quais documentos você deve apresentar na Caixa

Não é necessário ter cartão cidadão para fazer o saque do FGTS, porém, é preciso ter a senha do cidadão. Se não tiver essa senha ou tiver se esquecido, está tudo bem, dá para resolver.

O cadastramento da senha do cidadão pode ser feito em qualquer agência da Caixa, claro, é preciso apresentar documentos de identificação original com foto.

Para saques de até R$ 100,00 via FGTS, não é preciso cadastrar a senha cidadão, basta levar um documento de identificação original e informar CPF ou NIS.

Governo aumenta limite de saque para R$998

Se ainda não sabe, o governo aumentou o limite do saque imediato do FGTS para até um salário mínimo, ou seja, R$ 998 em 2019. Mas quem tem direito?

Quem tem direito ao saque imediato é quem tinha até um salário mínimo (R$ 998) na conta no dia 24 de julho de 2019 poderá sacar o valor integral do novo limite estabelecido.

Quem tinha mais que R$ 998 até no dia 24 de julho continua podendo sacar até R$ 500 por conta. O limite é válido para cada conta do FGTS. Ou seja, se uma pessoa tem três contas do FGTS, e em duas delas têm o valor de até R$ 998, então ela pode sacar o valor integral delas; da conta em que tem mais de um salário mínimo, ela só poderá sacar R$ 500.

Se a pessoa (que tinha até R$ 998 na conta em 24 de julho de 2019) já sacou R$ 500, ela poderá sacar os R$ 498 restantes (para completar R$ 998). Se ainda não sacou, poderá sacar o valor inteiro (R$ 998).

Veja o calendário de saques

É possível realizar o saque de forma automática, pois o depósito entra automaticamente (apenas para quem possui conta poupança na caixa). Quem possui conta corrente na Caixa e conta corrente ou poupança em outros bancos precisa autorizar o depósito do dinheiro e seguir o calendário de saques abaixo: