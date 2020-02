Van Persie enxerga potencial em Martinelli e revela o melhor atacante brasileiro que viu jogar

Aposentado desde maio de 2019, ​Robin Van Persie tem muita história para contar. Ex-atacante de muita presença de área, teve passagens para lá de marcantes por equipes do peso de Arsenal e Manchester United, para ficar apenas nos mais famosos. Além de atuações memoráveis com a seleção da Holanda.

Em conversa com o DAZN, não poupou elogios ao Brasil e aos brasileiros, mas um em especial foi apontado como o “melhor atacante que viu jogar”. Simplesmente Ronaldo, o Fenômeno:

“Eu vi Ronaldo, Romário, o Neymar agora. Mas eu escolheria o Ronaldo. Joguei contra ele, quando ele estava na Inter de Milão. Ele era inacreditável! E, claro, vi muitos vídeos e jogos em todos esses anos. Uau, ele era diferente! Era surreal!“, opinou.

Van Persie: “O Brasil era melhor… Tivemos um pouco de sorte” O ex-atacante holandês falou sobre os confrontos contra o Brasil em Copas do Mundo, seus gols mais bonitos, o futuro do Arsenal com Martinelli e muito mais! Confira a entrevista completa 👉 https://t.co/miKfQX5Fza pic.twitter.com/IF57TGiGAt — DAZN BRA (@DAZN_BRA) February 1, 2020

Na sequência do papo, Van Persie foi questionado a respeito de ​Gabriel Martinelli. Como ex-Gunner que jogava no mesmo setor ofensivo, o holandês analisou as qualidades da nova joia brasileira do Arsenal e enxerga um grande futuro pela frente para o jovem jogador:

“Eu gosto muito dele. Sempre que eu olho para esse tipo de jogador, eu olho para as qualidades que eles têm, os fundamentos básicos que eles têm. Depois vejo se eles podem driblar, marcar gols, dar assistências, se são fortes nas divididas. Ele tem apenas 18 anos, é muito jovem! Parece muito maduro, fisicamente também, porque ele é forte. Então tem todo o potencial para virar um grande jogador”, concluiu.