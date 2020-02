Vanessa Jackson deixa a rotina e se muda para o lar de influencer digital – Bastidores

Saiba mais sobre o terceiro episódio do Troca de Esposas.

No terceiro episódio do Troca de Esposas, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 19/2, a cantora Vanessa Jackson vai largar sua rotina em Tamboré, na Grande São Paulo, para conviver com uma nova família na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. É lá que mora Letícia Santiago, influenciadora digital que teve participação marcante em um reality show brasileiro.

Vanessa, de 38 anos, é mãe de três crianças, frutos de seu primeiro casamento. Atualmente, divide o lar com seu novo companheiro, o músico Raphael. Uma família bem musical. Todos em casa participam das atividades domésticas e adotam um estilo de vida simples e não muito saudável. A economia na casa é fundamental, e o controle de gastos, rígido. A mãe é exigente com as crianças e acompanha o comportamento dos filhos de perto.

Já Letícia tem 33 anos e é casada com o empresário Miguel Correa. A família mora em uma casa aconchegante e confortável, com cinco funcionários e ainda babá para os filhos. A mãe costuma praticar atividades físicas e é adepta de uma alimentação saudável. Como digital influencer, está sempre conectada às tendências do mundo da moda e comportamento.

Durante essa experiência, os filhos de Vanessa vão tentar – sem sucesso – ensinar beatbox para a nova mãe, Letícia, que até se arriscou na cantoria. Vanessa, por sua vez, tentará se aprofundar no mundo digital ao produzir vídeos para as redes sociais. As duas, que são de mundos tão antagônicos, passarão por situações inusitadas que prometem transformar suas vidas daqui para frente.

Sobre o Troca de Esposas

Versão brasileira da atração “Wife Swap”, que já foi produzida em mais de 20 países e coleciona prêmios e grande audiência por onde passa, o Troca de Esposas é uma experiência de autoconhecimento. Afinal de contas, promove uma interação entre grupos que dificilmente, fora de um projeto como este, manteriam contato.

A dinâmica funciona da seguinte maneira: ao trocar de família, a esposa (ou o marido, como acontece em alguns episódios) vive metade dos oito dias sob as regras da dona da casa. Na segunda metade, tudo muda, e a recém-chegada (ou recém-chegado) terá a oportunidade de trocar as regras e reorganizar o lar segundo suas próprias normas. Como os “novos familiares” vão reagir a tantas transformações?

O reality show Troca de Esposas terá íntegras exibidas no PlayPlus, plataforma de streaming do Grupo Record, além de trechos disponibilizados no Facebook, YouTube e no portal R7. Além de live-tweeting comentando os melhores momentos do programa, os memes vão garantir a diversão no Instagram, e os spoilers dos próximos episódios, com exclusividade para o digital, ficarão a cargo da apresentadora Ticiane Pinheiro.

No Brasil, a produção é da Teleimage, com direção-geral de Edu Pupo e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.