Vasco espera resolução de trâmites burocráticos para anunciar atacante

​Nesta Quarta-feira (26) de Cinzas, o ​Vasco espera confirmar a contratação do atacante Martín Benítez, do Independiente, da Argentina. O clube carioca espera que os Rojos resolvam trâmites burocráticos para anunciar o empréstimo do jogador até o final da temporada. A informação é do ​Jornal Extra.

O atleta de 25 anos vai passar por exames médicos antes de assinar com o Gigante da Colina. A chegada de Benítez ganhou ainda mais importância após o clube confirmar fratura no quinto metatarso do pé esquerdo do jovem Talles Magno. A Cria de São Januário deve desfalcar o time por cerca de três meses.

O argentino não deve ter problemas físicos que o impeçam de fechar com o Cruzmaltino: Benítez tem treinado normalmente e atuou por 71 minutos contra o Fortaleza, na Sul-Americana. O camisa 10 não teve mais oportunidades no ano por estar apalavrado com o Vasco.

Ja é bom vim alguém ciente que não vai receber! — WJr (@wilsonjuniorgo1) February 21, 2020

Em meio a crise financeira, o Vasco mostra otimismo em relação ao futebol do atacante, mas mantém a preocupação em resolver os problemas extracampo. Recentemente, o diretor de futebol André Mazzuco se reuniu com os jogadores para conversar sobre a situação exposta dos salários atrasados.

O clube conta com os valores que tem para receber da premiação pela classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana para quitar parte da dívida com jogadores e funcionários. A diretoria também tenta conseguir R$5 milhões com a Caixa Econômica Federal.