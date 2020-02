Vasco revela fratura de Talles Magno em acidente no Carnaval; atleta precisará passar por cirurgia

​Uma dor de cabeça inesperada tomou conta de São Januário em pleno Carnaval. Segundo comunicado emitido pelo próprio ​Vasco, o jogador Talles Magno sofreu nova contusão e estará fora de combate por um período significativo.

Ainda segundo a nota, o meia-atacante teria pisado em falso em uma pedra, em uma piscina de água natural. Ao se reapresentar ao clube, alegou fortes dores no pé esquerdo, além de um edema. Feitos exames de praxe, foi constatada no local uma fratura no quinto metatarso. O tratamento terá de ser realizado através de intervenção cirúrgica, e a previsão é de cerca de 3 meses de recuperação.

Estamos todos na torcida para que você possa voltar aos gramados o quanto antes e exibir o seu futebol que tem encantado a toda torcida do Vasco e daqueles que amam o futebol. 📸 Rafael Ribeiro/Vasco #ForçaTalles pic.twitter.com/4PonsH2IYX — Vasco (@VascodaGama) February 25, 2020

Vale lembrar que trata-se da segunda contusão relevante do jovem desde que subiu aos profissionais do Cruzmaltino. Ao machucar a coxa direita ​durante a disputa do Mundial sub-17, Talles ficou de fora da reta final da temporada 2019.