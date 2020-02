Vaza possível logomarca da novela “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A novela das seis, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, tem estreia prevista para o dia 30 de março.

Vazou a possível logomarca da novela “Nos Tempos do Imperador”, que sucederá “Éramos Seis” na faixa das seis a partir do dia 30 de março, na Globo. A produção, com direção artística de Vinícius Coimbra, terá 155 capítulos.

A obra, que começa em 1856, um pouco mais de 30 anos após a independência do Brasil, é sobre conquistas, batalhas, vitórias e derrotas. É sobre escolhas e sacrifícios. “Nos Tempos do Imperador”, que é ambientada no Rio de Janeiro, se desenvolve num Brasil jovem, que ainda busca sua identidade. A novela acompanha momentos importantes da vida de Pilar (Gabriela Medvedovski), Jorge/Samuel (Michel Gomes), o Imperador Dom Pedro II (Selton Melo), a Imperatriz Thereza Cristina (Leticia Sabatella) e Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), ao longo dos anos, e traz uma história de amor e esperança, com elementos históricos, que remetem aos dias atuais.

As gravações da novela começaram no início do ano, em locações no Rio de Janeiro, nas cidades de Barra do Piraí e Rio de Flores, onde equipe e elenco passaram cerca de uma semana. Lá, foram gravadas cenas importantes nas fazendas das famílias de Luísa, Tonico (Alexandre Nero) e Pilar. Já na Chapada Diamantina, na Bahia, onde alguns atores gravam essa semana, serão realizadas as cenas que envolvem as expedições de Dom Pedro II e Thereza Cristina pelo Brasil.

Nos “Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis, é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com Julio Fischer, Duba Elia, Wendell Bendelack e Lalo Homrich e tem direção artística de Vinícius Coimbra, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Guto Arruda Botelho, Alexandre Macedo, Pablo Muller, Joana Antonaccio e Caio Campos. A previsão de estreia é para março de 2020.

