Veja os gols: GabiSHOW faz 3 gols em mais uma grande vitória do Fla

O Flamengo foi a campo novamente neste fim de semana. Mesmo com uma grande sequência de partidas importantes, o Rubro-negro mediu forças com o Cabofriense, em jogo válido pela estréia na Taça Guanabara. O duelo aconteceu novamente no estádio do Maracanã, onde o torcedor foi em um grande número para acompanhar os seus reservas.

O jogo começou como sempre, com o Flamengo colocando pressão no seu rival. O atacante Michael abriu o placar, mas logo depois o Cabofriense acabou chegando ao gol de empate. Como já era de se esperar, mesmo com o time reserva em campo, o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve. Sempre ele: Gabigol, deu show novamente, sendo o principal nome do Fla na vitória no Carioca.

O atacante Rubro-negro fez 3 gols no segundo tempo, levando a torcida Rubro-negra à loucura nas redes sociais. Gabigol vive um momento mágico. O jogador do Flamengo está tendo a sua melhor fase na carreira e, por conta disso, o nome do jogador é praticamente certo para defender a Seleção Brasileira.

O Flamengo agora foca as suas energias na Libertadores da América. O Rubro-negro vai começar em breve a competição continental e, por conta disso, o técnico Jorge Jesus vai a campo nos estaduais com os seus reservas.