“Verdades”: Rainer Cadate está confirmado e voltará a dar vida ao booker Visky – Bastidores

A produção do GloboPlay será escrita por Walcyr Carrasco.

Enquanto Camila Queiroz diz que ainda não foi convidada para a segunda temporada de “Verdade Secretas”, Rainer Cadate está confirmado e voltará a dar vida ao booker Visky.

Na primeira temporada da obra, o personagem trabalhava para a poderosa Fanny (Marieta Severo), descobrindo novas modelos e foi o responsável por levar Angel (Camila Queiroz) para a agência.

Marieta Severo também seu nome cogitado para o elenco da produção do GloboPlay.

Com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.