Vereadora Loura Amaral continua no PSB e apoia pré-candidatura de Dalmo Jr

Com a aproximação da janela partidária que se abre na próxima semana, período onde os vereadores terão oportunidade de migrar de partido sem o risco da perda do mandato, alguns já se posicionam em relação as suas escolhas.

Em Piaçabuçu a vereadora Loura Amaral decidiu permanecer no PSB, consequentemente apoiando a pré-candidatura do presidente do partido no município, o ex-prefeito Dalmo Jr. A vereadora tem adotado uma postura firme no parlamento piaçabuçuense, se colocando sempre como defensora dos anseios do povo que lhe confiou o mandato.

No jogo das trocas de siglas muitas surpresas ainda estão por vir. Que comece o jogo!