Penedo é sede de uma delegacia regional da Polícia Civil, unidade que integra o sistema de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo de Alagoas. Apesar disso, o distrito policial passou a funcionar, em regime de plantão, apenas às terças e quartas-feiras.

A modificação efetivada pela SSP/AL estabelece que, nos demais dias da semana, qualquer Boletim de Ocorrência deverá ser formalizado na delegacia de São Miguel dos Campos, cidade situada a praticamente 110 quilômetros de Penedo.

Por conta dos transtornos gerados pela medida, tanto para a população quanto para os agentes da segurança pública, os vereadores estão se articulando juntos aos deputados estaduais de sua base partidária para agendar uma audiência com a cúpula da SSP/AL.

O objetivo do requerimento apresentado pelo Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) que recebeu assinatura de todos os membros do Poder Legislativo Municipal é retomar o funcionamento normal do atendimento ao público na Delegacia da Polícia Civil em Penedo.

Assessoria Câmara de Penedo