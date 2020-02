VERGONHOSO: Janderson faz o gol, mas é expulso por comemorar; reveja

O Corinthians mediu forças com o Santos na manhã desde domingo, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O duelo é visto como um dos mais importantes do fim de semana no futebol brasileiro, já que os dois clubes possuem muita qualidade técnica. Em um estádio de Itaquera lotado, o Alvinegro começou muito melhor, fazendo o gol no primeiro minuto de jogo.

Assim como no primeiro tempo, o Corinthians começou o segundo tempo com gol. O tento foi anotado pelo pelo jovem Janderson, logo após receber um belíssimo passe de Boselli, colocando o atleta da base corintiana na cara do goleiro santista, só colocando a bola no fundo das redes. Veja abaixo o gol.

GOOOOOOOLL DO JANDERSON CORINTHIANS 2X0 SANTOS pic.twitter.com/MXzwOpkmPr — Sccpnews (Video) (@SccpnewsV) 2 de fevereiro de 2020

O jovem foi expulso simplesmente por ter ido comemorar o gol feito com a sua torcida. Como ele já tinha um cartão amarelo, o juiz deu mais um amarelo, resultando na sua expulsão. O time paulista tinha a oportunidade de buscar uma vitória tranquila e um placar largo contra o seu grande rival, porém, com a expulsão, o técnico Tiago Nunes fez mudanças, dando muito mais espaço para o time do Santos. Nas redes sociais, torcedores e jornalistas lamentaram o fato do jogador ter sido expulso somente pela comemoração.