VEXAME NO PARAGUAI: Reação de Vampeta ao ver o gol do Guarani bomba na internet

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians fez a sua estréia na Libertadores da América, onde perdeu por 1 a 0. O torcedor do Alvinegro Paulista esperavam um jogo difícil, mas foi muito pior para o time paulista. O Alvinegro acabou saindo atrás do placar aos 7 minutos do primeiro tempo, após um erro do sistema defensivo, que deixou a jogada seguir acreditando que a jogada teria impedimento, mas não teve.

O Corinthians chegou no jogo contra o Guarani do Paraguai vindo de um ótimo jogo de futebol diante do Santos, onde o Alvinegro venceu por 2 a 0, mas o resultado poderia ser muito mais largo para o time do Parque São Jorge. Porém, o mesmo não aconteceu nesta quarta-feira,onde não demonstrou um bom jogo de futebol, errando muitos passes e sendo pouco efetivo no sistema ofensivo.

Corintiano fanático, o ex-jogador Vampeta, que hoje é comentarista na Rádio Jovem Pan, não gostou nada do gol do time paraguaio. O resultado foi uma reação hilária do ex-jogador, que agora terá que ouvir muitas piadas. Veja.





O Corinthians irá decidir a vaga na próxima fase na Arena Corinthians, na próxima quarta-feira. é certo que o estádio estará completamente lotado, onde os torcedores irão fazer de tudo para empurrar o time para a fase seguinte da libertadores da América.