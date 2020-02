Vice-líder, Troca de Esposas bate recorde de audiência – Bastidores

O reality é apresentado por Ticiane Pinheiro.

Nesta quarta-feira, dia 19/2, o reality show Troca de Esposas bateu recorde de audiência com média de 9 pontos, pico de 10 pontos e share de 15%, garantindo a vice-liderança isolada em seu horário de exibição, das 22h25 às 23h53. Os dados são consolidados do Kantar IBOPE Grande SP. A atração venceu o programa de auditório exibido pela emissora terceira colocada (Programa do Ratinho/SBT). Durante a faixa de confronto, das 22h57 às 23h53, o Troca de Esposas conquistou média de 9 pontos e a concorrente 6,8 pontos.

Comandada por Ticiane Pinheiro, a atração mostrou a experiência da cantora Vanessa Jackson, que largou sua rotina em Tamboré, na Grande São Paulo, para conviver com a família de Leticia Santiago, que mora em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Leticia é influenciadora digital e teve participação marcante em um outro reality show brasileiro.

Versão brasileira da atração “Wife Swap”, que já foi produzida em mais de 20 países e coleciona prêmios e grande audiência por onde passa, o Troca de Esposas é uma experiência de autoconhecimento. A dinâmica funciona da seguinte maneira: ao trocar de família, a esposa (ou o marido, como acontece em alguns episódios) vive metade dos oito dias sob as regras da dona da casa. Na segunda metade, tudo muda, e a recém-chegada (ou recém-chegado) terá a oportunidade de trocar as regras e reorganizar o lar segundo suas próprias normas.

Troca de Esposas é apresentada por Ticiane Pinheiro e exibida sempre às quartas-feiras, a partir das 22h30.

A produção é da Teleimage, com direção-geral de Edu Pupo e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.