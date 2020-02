Vídeo]: Filipe Luis faz golaço no Maracanã e leva torcida à loucura

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo mediu forças com o Fluminense, em duelo que acontece no estádio do Maracanã. O jogo é válido pela semifinal da Taça Guanabara, onde o adversário era o Fluminense, time que vinha fazendo um bom campeonato até o momento, mas acabou sendo atropelado pelo Rubro-negro no primeiro tempo.

A prova disso é que aos 9 minutos, o placar já estava 2 a 0 para o Flamengo, onde Gabigol e Bruno Henrique, dupla que novamente marcaram em um duelo, mostrando que o bom futebol que o time demonstrou em 2019 continuou em 2020. No início da terceira etapa, o Flamengo fez o seu terceiro gol com Filipe Luis, jogador que anotou o seu primeiro com a camisa Rubro-negra.

O Flamengo foi a campo com o que tinha de melhor. Em busca de um grande resultado contra o seu rival, não tomou conhecimento do Fluminense na maior parte do jogo. O duelo ganhou outra dimensão por conta do Fluminense, já que o Fla não está demonstrando grande interesse na competição. O foco do Rubro-negro é na