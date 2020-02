Viña estreia já como titular do Verdão após boas-vindas e promessa de “recompensa”

​A partida deste domingo, contra o Mirassol, no Allianz Parque, marcará a estreia do lateral-esquerdo Matías Viña com a camisa do ​Palmeiras. E o jogador, que mal chegou e já foi alçado ao posto de titular pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, tem tudo para se sentir realmente em casa para começar a cativar os torcedores do clube. Afinal, os companheiros ele já “ganhou”.

Com pouco mais de uma semana de Academia, o gringo parece estar caminhando a passos largos para uma rápida adaptação. Na última quinta-feira, em um evento realizado sob a liderança do capitão Felipe Melo, o grupo se juntou em um restaurante de São Paulo. O evento, aliás, serviu como uma espécie de boas-vindas a Viña, que já deixou claro que irá recompensar os colegas com um típico churrasco uruguaio.

Dicen que el mati viña la esta rompiendo en los entrenamientos del palmeiras ya hizo dos goles uno de cabeza y otro de afuera del area y este domingo es titular — LucasBolso #131476 (@LucasBolso1899) February 15, 2020

“Ele é um cara muito bacana, gente boa. Já chegou falando que queria pagar um churrasco para nós. Com certeza vai nos ajudar muito”, disse o lateral-direito Mayke, que também estará em campo no duelo válido pela sexta rodada do Paulistão. “Isso une muito o grupo. Todos estavam no mesmo ambiente, dando risada. É bom fazer às vezes, porque tem muita pressão dentro de campo. É bom dar umas risadas”, destacou o meia Lucas Lima. Aos 22 anos, Viña foi considerado o grande destaque do último Campeonato Uruguaio defendendo o Nacional. Agora em São Paulo, conta também com o apoio da mãe, Gabriela Susperreguy, que faz questão de ir aos treinamentos e dar apoio para o filho. Ou seja, o ambiente está criado para ser recompensado com boas atuações e a confirmação de que desembarcou na maior cidade do Brasil para ser o dono da posição no Verdão.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação