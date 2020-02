Visando estreia na Libertadores, São Paulo toma precaução para cuidar dos mínimos detalhes

​ O ​São Paulo só vai estrear na Libertadores no dia 5 de março, às 21h (de Brasília), mas já iniciou os preparativos para o jogo contra o Binacional (PER). Luis Fernando de Barros, fisiologista contratado nesta temporada pelo clube, voltou recentemente de Juliaca, cidade da partida, ​como destaca a matéria do Lance.

Ao lado do gerente José Carlos dos Santos, responsável pela logística das viagens do Tricolor, Luis Fernando foi ao local para conhecer a estrutura de alimentação, hospedagem e treino, além do estádio Guillermo Briceño, que está passando por melhorias para receber a partida.

Com base nos relatos, fotos e vídeos feitos nesta viagem, o São Paulo definirá em breve toda a sua programação para a viagem. A maior preocupação é a altitude, superior a 3.800 metros, que demandará alguns cuidados extras.

Luis Fernando de Barros, que passou os últimos anos fazendo um elogiado trabalho no Santos, e foi contratado para chefiar a área de saúde do ​Tricolor ao lado dos médicos José Sanches e Tadeu Moreno. Ele é filho de Turíbio Leite de Barros, que também foi fisiologista do São Paulo e é um dos idealizadores do Reffis.