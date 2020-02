Visando inscrever Bruno Fuchs, Inter retira atacante de R$ 3,8 milhões da lista do Gauchão

​Após garantir vaga na terceira fase eliminatória da Copa Libertadores da América, o ​Internacional se prepara para o clássico Gre-Nal, válido pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O Colorado terá a vantagem de jogar em casa, no Estádio Beira-Rio, por conta da melhor campanha na fase de grupos. A partida será única e o vencedor avançará para a grande final.

Com relação aos jogadores, Eduardo Coudet terá o grupo praticamente completo a sua disposição. As excessões serão o meia Patrick, lesionado, que perderá três semanas da temporada e o zagueiro Roberto, que sofreu a segunda lesão na temporada. Na lista de inscritos, o Colorado fez a primeira troca de nomes para incluir o zagueiro Bruno Fuchs, que voltou da Seleção Brasileira sub-23.

O defensor selecionável ingressou no lugar de Wellington Silva, atacante que deixou o clube recentemente para voltar ao Fluminense, onde está sendo comandado por Odair Hellmann, ex-treinador do Colorado. Com o retorno abaixo do esperado por parte do atacante, o ​Internacional decidiu antecipar o final do vínculo com Wellington, que iria até a metade da temporada de 2020.

Para quem ainda estava na dúvida: o zagueiro Bruno Fuchs entrou na lista definitiva do Gauchão, na vaga do meia-atacante Wellington Silva Primeira substituição realizada pelo clube na lista definitiva ✅ pic.twitter.com/dLKGStQG3A — Intertaticando (@intertaticando) February 13, 2020

Dessa forma, Eduardo Coudet terá mais um zagueiro como opção no campeonato estadual. No início da temporada, este era um problema detectado pela diretoria, mas os garotos vindos da Copa São Paulo de Futebol Júnior deram conta do recado, evitando que um novo atleta seja contratado para a posição. Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Roberto e Tiago Barbosa são os suplentes de Rodrigo Moledo e Victor Cuesta, dupla titular.