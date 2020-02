Visando resolver problema na defesa, Abel dá aval e diretoria busca contratação de lateral do Inter

​O Vasco da Gama segue buscando reforçar o seu elenco para a sequência da temporada de 2020. Com apenas Germán Cano confirmado como reforço para este ano, a diretoria conta também com alguns retornos de jogadores que, inicialmente, não haviam renovado contrato, mas que reforçam o elenco, como o volante Fellipe Bastos e o meia Fredy Guarín, garantidos no plantel cruz-maltino.

Na defesa, o titular da lateral-esquerda é Henrique, com Ramon fora de combate por lesão e tendo como alternativa os garotos Alexandre, Rodrigo Coutinho e Riquelme. De acordo com apuração feita por este repórter da Equipe Futmarketing, Abel Braga pode buscar um jogador do Internacional para a ala. Fora dos planos do clube gaúcho, o lateral Natanael entra na pauta do ​Vasco.

Anteriormente, no início da temporada, o técnico havia indicado o nome de Uendel, outro lateral também do Colorado. Porém, o jogador optou por não deixar o Internacional na época, e permaneceu no Beira-Rio. Natanael não está nos planos do técnico Eduardo Coudet, e sequer foi inscrito na Copa Libertadores da América e no Campeonato Gaúcho, competições que o clube gaúcho disputa.

Vasco tentou o Uendel, ele nao quis ir. Agora eles querem o Natanael!!!! Obrigado Vascao — Alan (@AlanTomazelli) February 13, 2020

Com 29 anos, Natanael chegou ao Internacional no meio da temporada de 2019 após atuar por quatro anos no Ludogorets, da Bulgária. Pelo clube gaúcho, foram apenas 7 partidas disputadas e a maior parte do tempo no banco de reservas. Revelado pelo Operário-MT, o atleta teve passagens por clubes como Serra e Cuiabá, mas seu maior destaque foi atuando pelo Athletico-PR em 2014 e 2015.