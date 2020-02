Vivo, TIM e Oi abrem 387 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Empresas de Telefonia do país abriram vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

Oportunidades de emprego divulgadas. A Tim, Oi e Vivo abriram oportunidades de emprego para nada menos que 387 vagas de emprego no Brasil. De acordo com o comunicado de vagas dos empregos, as chances são em diversos cargos.

A TIM Brasil é uma empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Italia e opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. No Brasil, foi fundada em 1995, começando suas operações em 1998.

A Oi, anteriormente conhecida como Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel do Brasil, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações na América do Sul.

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil. É uma concessionária de telefonia fixa (herdeira da infraestrutura da TELESP e posteriormente da GVT), telefonia móvel (herdeira da infraestrutura da Telesp Celular e diversas outras operadoras de celular estatais do país), internet banda larga e TV por assinatura do Brasil. Foi formada inicialmente pela fusão de companhias de celular (anteriormente estatais) existentes no Brasil, fundada como uma parceria entre Portugal Telecom e a espanhola Telefónica, sendo comandada por esta última após ter comprado a posição da primeira em julho de 2010.

Vagas na TIM

Na TIM estão abertas 226 vagas.

Jovem Aprendiz Profissional Comercial

Consultor de Vendas I

Senior Manager

Consultor Senior

Consultor de Vendas I

Consultor de Relacionamento I

Consultor de Atendimento Especializado