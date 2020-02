Vladimir Brichta é reservado para viver jogador de futebol em novela das sete – Bastidores

O ator deve emendar “Amor de Mãe” com a sucessora de “Salve-se Quem Puder”.

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Vladimir Brichta estaria reservado para a novela das sete, “A Morte Pode Esperar”. Ele está no ar em “Amor de Mãe”, que ficará no ar ate maio. Enquanto a próxima das sete estreará em julho.

Das duas uma: ou o personagem dele morrerá em “Amor de Mãe”, ou o ator emendará dois trabalhos seguidos, e sem folga, na TV Globo.

Brichta é um dos atores mais requisitados pelos autores da Vênus Platinada, e se tudo der certo, no folhetim das sete que sucederá “Salve-se Quem Puder”, ele defenderá um jogador de futebol de 37 anos que tenta retomar a carreira.