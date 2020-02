‘Voando’ na Colômbia, Borja pode auxiliar chegada de lateral ao Palmeiras; Mayke e M. Rocha em risco

​ O ​Palmeiras continua se movimentando no mercado em busca de reforços para preencher o plantel do técnico Vanderlei Luxemburgo . Após apresentar o seu primeiro reforço, o lateral-esquerdo Matías Viña, o Verdão já mira outro lateral estrangeiro para a equipe. Além disso, tudo indica que o interesse do clube paulista pode ajudar a resolver a questão do atacante Borja.

O lateral-direito Daniel Muñoz atua pelo Atlético Nacional, da Colômbia. De acordo com as informações da ​ ESPN, o ala chamou a atenção do Verdão devido às suas ótimas atuações na Florida Cup, torneio no qual enfrentou o próprio Palmeiras e também o Corinthians. O colombiano, de 23 anos, chegaria para disputar posição com Mayke e Marcos Rocha. Tudo indica que a diretoria já está negociando com o clube colombiano.

Foto: divulgação Atlético Nacional

Além disso, outro fator que entrará na conversa entre os times é a do atacante Borja, que não atua mais pela equipe. O jogador foi vendido para o Palestra em 2017 por mais de 10 milhões de dólares. Porém, uma cláusula no contrato obrigava o Verdão a comprar 30% dos direitos do atleta, 3 milhões de dólares, cerca de R$ 13 milhões, caso ele não fosse vendido até agosto de 2019.

Sendo assim, com dívida ainda pendente com o Atlético, a equipe paulista usaria a transação para resolver as duas questões. Porém, há uma divergência entre as diretorias. A cúpula palmeirense afirma que não tem uma data em específico para pagar a quantia devida, já o Atlético acredita que o pagamento deveria ser feito de imediato e até acionou o Palmeiras na FIFA.

O lateral direito colombiano Daniel Muñoz, é o novo alvo do Palmeiras. 23 anos

1,83m

Avaliado em 980 mil euros. Sua principal característica é o seu poder de marcação, além de ganhar a maioria das disputas aéreas. Foi convocado pela primeira vez para a Seleção no ano passado. — Junior Venezi (@iAmVenezi) February 10, 2020