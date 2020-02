Você ama cachorro? Então pode gostar das VAGAS de EMPREGO abertas na Zee Dog! Confira os cargos!

A Zee.Dog tem vagas de emprego para quem ama cachorro! Oportunidades de trabalho em São Paulo e Rio de Janeiro! Saiba mais!

Sobre a empresa

“A Zee.Dog nasceu de um propósito especial: conectar cachorros e pessoas .

A gente cria e desenvolve produtos de expressão, que ajudam a tornar a sua vida e a de seu cachorro muito mais cool. Acessórios de cachorro nunca foram vendidos ou usados como produtos de expressão, produtos que demonstram uma extensão do seu estilo de vida assim como o sapato que você usa, sua calça jeans e o relógio no seu pulso. Por que?

Porque eles nunca existiram. Até agora.

A gente faz as coisas de um jeito diferente. A gente acompanha as tendências e criamos produtos pet com uma compreensão mais fundamental do que as pessoas querem. Nascemos de uma necessidade e, desde então, nós criamos uma comunidade internacional de pessoas que amam cachorros e procuram uma alternativa.”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (01/02/2020) são:

Desenvolvedor Back-End Pleno

Estoquista (SP)

Vendedor de Loja

Banco de talentos

Zee Now – Estagiário(a) Financeiro

Zee.Now – Estoquista (RJ).

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: zee-dog.gupy.io.

