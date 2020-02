Você sabia? Microcrédito libera empréstimo de até R$ 15 mil no Bolsa Família; veja como

O Progredir, conjunto de ações do governo federal para promover a autonomia, por meio da geração de emprego e renda, das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiárias do Programa Bolsa Família, abriu oportunidades para microempreendedores de baixa renda inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com o projeto, os microempreendedores poderão ter acesso ao crédito em condições especiais para que possam empreender. O programa liberou, ao todo, R$ 4 bilhões para operações de microcrédito no plano Progredir. Os beneficiários poderão solicitar até R$ 15 mil.

O plano reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica.

Coordenado pela Secretaria de Inclusão Social e Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e mediante parcerias públicas e privadas, o Progredir atua de forma conjunta e integrada em três eixos:

Intermediação de mão de obra

Ferramenta para elaboração de currículos

Identificação do perfil dos candidatos

Cruzamento dos perfis dos candidatos e das vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras

Encaminhamento para o mercado de trabalho

Qualificação profissional

Cursos profissionalizantes:

1 milhão de vagas em cursos do Pronatec Oferta Voluntária Ferramenta on-line de localização de Centros Vocacionais Tecnológicos para apoiar o acesso a cursos de formação profissional



Educação financeira:

Oficinas de educação financeira para mais de 100 mil famílias



Inclusão digital:

Ferramenta on-line de localização de telecentros para apoiar o acesso a cursos de inclusão digital Bolsas para Agentes de Inclusão Digital

Empreendedorismo Incentivos para a concessão de até R$ 3 bilhões por ano em microcrédito para as famílias do Cadastro Único investirem em pequenos negócios Assistência técnica e inclusão financeira para trabalhadores autônomos inscritos no Cadastro Único



De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a expectativa é que os recursos beneficiem cerca de 1,5 milhão de pessoas. Até maio, R$ 3,3 bilhões foram liberados e usados por esse público dando início ao próprio negócio e assim gerando renda.

O programa é destinado à cidadãos em situação de vulnerabilidade e que em outras circunstâncias não teriam acesso a crédito por não possuírem garantias, houve a criação de um aval solidário. No entanto, para evitar inadimplência, caso uma pessoa participante da modalidade, não cumpra com suas obrigações, todas as outras cobrem o valor devido. Sendo assim, a inadimplência ficou em 1% das operações.

Como solicitar?

Para solicitar, antes de tudo, o interessado deverá estar inscrito no Cadastro Único e acessar o site, se cadastrar e em seguida solicitar Após isso, será necessário selecionar entre duas opções disponíveis conforme o perfil do solicitante, se já empreendedor ou se pretende ser um empreendedor.

Após isso, os bancos parceiros vão avaliar as informações que fornecidas no formulário e verificar a viabilidade de oferecer o microcrédito do Bolsa Família.