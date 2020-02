William Arão leva vermelho logo após o gol do Fla; reveja o lance

O Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira para mais um grande jogo de futebol. Em busca da terceira taça em 10 dias, o Rubro-negro lotou novamente o estádio do Maracanã para acompanhar de perto o duelo contra o Del Valle, em jogo válido pela final da Recopa Sul-americana.

O Flamengo começou o jogo a todo vapor novamente. Após um erro da defesa do Del Valle, o atacante Gabigol chegou ao primeiro gol, colocando o Rubro-negro na frente do placar. Porém, pouco tempo depois, William Arão acabou levando o vermelho, deixando o Fla com um a menos. Veja o lance.

Flamengo escalado para a partida de hoje

O Flamengo colocou em suas redes sociais pouco depois das oito da noite a escalação do time que entrará em campo hoje para conquistar a Recopa. O sistema defensivo do rubro-negro acabou ficando sem Rodrigo Caio, ainda machucado. Mas a notícia boa se dá pela escalação de Rafinha. Assim, os dois laterais titulares do Flamengo estão disputando a decisão.

Jesus optou por não mudar nada também na dupla de volantes, Arão e Gérson compõem o meio. Na criação de jogadas novamente nenhuma mudança, Everton Ribeiro e Arrascaeta começam jogando.

Uma mudança importante está na dupla de frente. Como Bruno Henrique segue machucado, Jesus escolheu por Pedro como titular. Assim, Gabigol terá que se mover mais na frente e Pedro ficará mais fixo.

Confira abaixo a escalação completa e as opções de Jesus para o banco de reservas.

Vitinho acabou sendo preterido

Vitinho se destacou nas últimas partidas e se colocou como principal candidato a posição de Bruno Henrique. Antes de Vitinho porém, Pedro também entrou e empolgou. O centroavante já fez alguns gols com a camisa do Flamengo, inclusive no primeiro jogo da final.