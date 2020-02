XI ideal combinado entre Palmeiras e Santos, com base nas prováveis escalações

​No próximo sábado (29), um importante e imprevisível clássico esquenta a oitava rodada do ​Paulistão 2020: Santos e Palmeiras duelam na Vila Belmiro, encontro de equipes em momentos distintos na temporada. Com base nas prováveis escalações a serem promovidas por Jesualdo e Luxemburgo – veja o pré-jogo ​aqui -, confira como ficou o nosso XI ideal combinado com atletas alvinegros e alviverdes:

Weverton (Palmeiras)

A desconfiança que pairava sobre o arqueiro alviverde foi dissipada há muito. Hoje, é um dos mais confiáveis de sua posição na elite nacional e tem total prestígio entre comissão técnica e torcedores do Verdão. Mais regular que o santista Éverson.

Pará (Santos)

Sem contar com Mayke e Marcos Rocha, o ​Palmeiras tem utilizado o volante Gabriel Menino como lateral-direito. Apesar deste ser um garoto de grande talento/potencial, não deixa de ser uma improvisação na posição. Pará, mesmo em fase irregular, leva a melhor.

Lucas Veríssimo (Santos)

Entre idas e vindas, flertes com a Europa e permanência, o zagueiro santista continua sendo uma das referências do sistema defensivo de sua equipe. Sua responsabilidade só aumentou após a saída de Gustavo Henrique. Supera o rival Felipe Melo, que apesar de estar atuando bem como zagueiro, é mais lento e ainda tem algumas dificuldades de adaptação.

Gustavo Gómez (Palmeiras)

O paraguaio é um verdadeiro fenômeno, sem dúvida um dos melhores de sua posição em ação na Série A do futebol brasileiro. Técnico, raçudo, muito bom na leitura/antecipação de jogadas, leva a melhor com tranquilidade sobre Luan Peres.

Matias Víña (Palmeiras)

O lateral uruguaio é um dos prospectos mais empolgantes de seu país e o status não é à toa. Tem muita qualidade e um potencial de evolução ainda maior. É verdade que chegou ao Verdão há pouco, mas entra neste XI ideal por já ter mostrado mais que Felipe Jonatan.

Bruno Henrique (Palmeiras)

Alison é um ótimo ‘cão de guarda’, mas a comparação com Bruno Henrique é injusta. O capitão palmeirense é um meio-campista completo: marca, desarma, passa e apoia. Engrenagem mais que fundamental para o bom funcionamento e equilíbrio do time alviverde.

Zé Rafael (Palmeiras)

A disputa entre Zé Rafael e Diego Pituca é uma das mais acirradas desta escalação, mas aqui o momento acaba pensando. O meio-campista santista ainda está se adaptando à nova função tática que lhe foi designada e vem rendendo abaixo, enquanto o meia do Palmeiras tem sido um dos bons valores da equipe neste início de 2020.

Carlos Sánchez (Santos)

O mesmo dito para Bruno Henrique pode ser aplicado neste caso, já que o meia uruguaio é o ‘coração’ desta equipe do ​Peixe. Foi um dos grandes jogadores de toda a temporada 2019 e segue prestigiado em 2020. Não é exagero tratá-lo como um dos atletas mais inteligentes em atividade no futebol brasileiro atualmente.

Dudu (Palmeiras)

Ídolo maior neste atual elenco alviverde, o camisa 7 levaria a melhor na grande maioria das disputas com outros atacantes de lado da Série A. Na comparação com o Yuri Alberto, sobra. Talento, explosão, visão, finalização, passe… Difícil apontar um ponto fraco em seu jogo.

Soteldo (Santos)

O Santos batalhou muito pela permanência do venezuelano e há um motivo bem claro para tal: igual a ele, existem poucos na Série A. Muito veloz e habilidoso, é capaz de quebrar qualquer linha defensiva com um lance agudo. Extremamente talentoso.

Willian (Palmeiras)

O ‘Bigode’ está sobrando neste início de temporada e não poderia, jamais, ficar de fora desse XI ideal. Mesmo sem ser um centroavante de ofício, tem mais gols anotados (5) em 2020 que Eduardo Sasha e Luiz Adriano juntos (2).