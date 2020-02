Yaya Touré no Brasil? Clube da Série A negocia com o volante e leva torcida à loucura

​Na madrugada de sexta para sábado (15), uma ‘bomba’ envolvendo um grande clube brasileiro movimentou as redes sociais, em especial o Twitter. De acordo com o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, o ​Botafogo entrou na briga pela contratação do volante Yayá Touré, jogador de 36 anos com passagens de destaque por Barcelona e Manchester City. De acordo com a fonte, as conversas entre o clube e o estafe do marfinense estão evoluindo e são tocadas pelo empresário Marcos Leite, que intermediou a vinda de ​Keisuke Honda ao Glorioso.

BOMBA! Yaya Toure entrou na mira do Botafogo. As conversas estão acontecendo desde os últimos dias e quem está conduzindo a negociação no Brasil é o empresário Marcos Leite, responsável pela vinda de Honda para o Glorioso (+) #FutGloboCBN 📸: Getty Images

Como destaca o ​UOL Esportes, a especulação envolvendo o veterano meio-campista levou a torcida alvinegra à loucura. De imediato, os torcedores botafoguenses iniciaram uma campanha nas redes sociais com a hashtag #YayaNoFogão, impulsionada pelo famoso youtuber Felipe Neto, outrora patrocinador e fã ilustre do clube de General Severiano. Apesar da euforia, trata-se de uma negociação complexa, afinal, o volante é vinculado ao QD Huanghai, da China.