Yony González no Corinthians: o que o torcedor do Timão pode esperar do atacante

​Nas últimas horas, esquentou a negociação entre ​Corinthians e Yony González: restam apenas pequenos detalhes burocráticos para que o clube paulista oficialize o acerto. Recém-contratado pelo Benfica (POR), o colombiano deve chegar ao Parque São Jorge via empréstimo, sem custos, com validade de uma temporada. Trata-se de um nome aprovado pelo técnico Tiago Nunes, que ainda trabalha para encontrar a formação ideal de seu ataque. A pergunta que não quer calar é: o que o torcedor alvinegro pode esperar do provável novo reforço?

Contratado pelo ​Fluminense na reta final de 2018, Yony foi o principal artilheiro do time carioca na temporada passada, com 17 gols. Começou o ano de 2019 como titular ao lado de Luciano, que rumou ao Grêmio em julho, e de Everaldo, que hoje está no próprio Corinthians. Teve de se adaptar às inúmeras mudanças vividas pelo sistema ofensivo tricolor, desempenhando funções variadas no ataque e atuando com companheiros distintos entre um semestre e outro. No fim das contas, foi um dos jogadores mais regulares do clube na temporada.

Por característica de jogo, o torcedor alvinegro recebe um reforço de grande vigor físico, explosão e entrega tática, mas que ainda peca consideravelmente na tomada de decisão e nas finalizações. Apesar de ter sido o grande goleador do time das Laranjeiras em 2019, a conclusão a gol é o seu principal ponto fraco, fundamento que precisa aprimorar para que seu jogo evolua e se torne um atacante ainda mais confiável.