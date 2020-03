​11 jogadores que venceram a Libertadores e a Champions League

O mundo do futebol é recheado de competições fantásticas, mas duas em particular se destacam no museu de qualquer clube do mundo: a ​Copa Libertadores da América e a UEFA Champions League. Os campeões de ambos os troféus ficam eternizados na história das equipes e em suas próprias narrativas no esporte… Entretanto, um detalhe impede que uma mesma agremiação conquiste os dois títulos: a geografia. Em continentes diferentes, é impossível para os times levantarem as duas taças, mas a possibilidade é real para os atletas e alguns já realizaram esse feito absurdo. Confira 11 dessas lendas na lista abaixo!

11. Santiago Solari

O canhoto argentino, que despontou no River Plate, foi campeão da Copa Libertadores pelo clube em 1996. Já na temporada 2001/2002, Solari integrava o time galáctico do Real Madrid que conquistou a Champions League.

Atualmente, ele trabalha nos bastidores da equipe merengue com marketing e gestão.

10. Samuel

O experiente zagueiro foi campeão do principal torneio sul-americano com a camisa do Boca Juniors em 2000. Já o título do Velho Continente veio na temporada 2009/2010, pela Internazionale de Milão. Samuel foi um dos maiores defensores da história do clube italiano e, até hoje, é lembrado como ídolo.

9. Roque Junior

Roque Junior foi um zagueiro ‘raiz’ e multicampeão, tendo conquistado a Copa Libertadores de 1999 com o Palmeiras e Champions League com o Milan na temporada 2002/2003. Vale destacar que o zagueirão também ganhou a Copa do Mundo de 2002.

8. Cafu

As glórias de Cafu começaram em 1992 e 1993, quando o atleta se tornou bicampeão da Libertadores. Uma década e meia depois, pelo Milan, levantou o troféu da competição europeia, em 2006/2007.

7. Dida

Dida foi o goleiro que assumiu a meta do Milan na vitoriosa campanha do clube na Champions League de 2002/2003. Em 2006/2007, conquistou o bi, também pelo clube italiano. Pelo Cruzeiro, em 1997, Dida foi campeão da Copa Libertadores.

6. Sorín

Sorín foi campeão da Champions League com a Juventus na temporada 1995/1996 e, pouco tempo depois, no mesmo ano de 1996, se transferiu para o River Plate e levantou a taça da Copa Libertadores. Em 2009, o ex-lateral ainda chegou perto de reconquistar a América com o Cruzeiro, mas perdeu a final em casa para o Estudiantes de La Plata.

5. Danilo

A zebra da lista. Depois de uma temporada impecável no Santos em 2011, conquistando a Libertadores, o jovem lateral foi em busca de sonhos maiores na Europa. Elevando seu nível de jogo, o brasileiro chegou ao gigante Real Madrid e se perpetuou na seleta lista ao conquistar a Champions na temporada 2015/2016.

4. Carlitos Tévez

O atacante argentino não poderia ficar de fora deste seleto grupo de atletas: Tévez foi campeão da Libertadores de 2003 com o Boca Juniors e levantou a ‘Orelhuda’ com o Manchester United na temporada 2007/2008.

3. Rafinha

Multicampeão, ​Rafinha é o atleta que entrou para a lista há menos tempo, tendo conquista o maior título da Europa com o Bayern de Munique na temporada 2012/2013 e a ‘premiação máxima’ da América do Sul com o Flamengo no ano passado. ​

2. Ronaldinho Gaúcho

O craque gaúcho venceu a Champions League de 2005/2006 pelo Barcelona. Sete anos mais tarde, liderando o time do Atlético-MG dentro das quatro linhas, levantou a taça da Copa Libertadores.

O craque é o único jogador da história a vencer Champions League, Libertadores, Copa do Mundo e ainda por cima ser eleito 2 vezes o Melhor Jogador do Mundo.

1. Neymar

O maior craque brasileiro da atualidade não poderia ficar de fora desta lista. O camisa 10 do PSG conquistou a América com o Santos em 2011 e a Europa na temporada 2015/2016 com o Barcelona. O craque é o único jogador que já foi artilheiro das duas competições.