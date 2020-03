​4 fatos que o torcedor do Palmeiras deseja para que seu time volte melhor após a pausa

O ​Palmeiras chegou à suspensão do futebol em um momento de evolução, com 69.44% de aproveitamento em partidas oficiais: sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Porém, o grupo comandado por Vanderlei Luxemburgo ainda demonstrava muitas dificuldades e limitações no setor defensivo, além do problema crônico de armação e criação coletiva da equipe no ataque. O imbróglio alviverde pode melhorar e ao menos 4 pontos podem ser revisto pelo professor Luxa durante este período de interrupção do futebol. Confira:

Adaptação de Felipe Melo

O volante Felipe Melo sempre foi um dos melhores da função no país, mas o zagueiro ainda precisa melhorar muito para alcançar o nível esperado e poder ser o ‘dono da posição’ no Palmeiras. O camisa 30 não tem mais o vigor físico de outras temporadas para estar à frente da área e correr atrás dos adversários. Deste modo, o realocar para uma faixa do campo de “menos correria” pode fazer bem para ele e para o time, e, caso volte aos gramados com mais noção de espaço e tempo de bola, vai ser fundamental para o alviverde paulista.

Agressividade, Intensidade e Estabilidade

O Palmeiras estava crescendo na temporada quando o futebol parou e isto pode prejudicar a equipe, mas também pode servir para Luxemburgo pensar em formas de dar mais consistência ao time no setor ofensivo, com mais variações e criatividade na hora de atacar, além de tornar o time mais agressivo enquanto coletivo e sem tanto desgaste para chegar ao gol adversário. O Verdão até demonstrou um bom futebol em alguns compromissos, mas costuma crescer no segundo tempo e precisa encontrar uma maneira de deixar a equipe mais intensa e estável ao longo de toda a partida e não durante 30 ou 40 minutos da etapa complementar.

Organização e coletividade

O elenco do Palmeiras é bom e tem ótimas peças em praticamente todas as posições, mas, ainda assim, o time não demonstra organização e coletividade – problema à beira do campo. A equipe parece, no popular, “correr errado” e paga por isso se desgastando mais e sofrendo contra rivais bastante inferiores técnico e taticamente. Desta forma, Luxa pode aproveitar o tempo de sobra da quarentena para estudar o que funcionou e o que deve ser descartado quando o futebol voltar.

Saída de bola

O Palmeiras tem sido muito criticado nos últimos anos por não acompanhar a tendência mundial de ‘sair jogando com a bola nos pés’ e persiste no famoso “chutão”. O time de Vanderlei Luxemburgo não precisa copiar os adversários, mas deve aperfeiçoar a saída de jogo com o goleiro para ter, além de mais atletas capacitados e livres no campo, um time mais moderno e com mais gatilhos para dominar os confrontos. O futebol evoluiu e o camisa 1 não pode ser apenas o “cara” que vai evitar que a equipe seja vazada – o titular Weverton tem qualidade e poder ajudar muito mais o Verdão.