​4 motivos para o corintiano acreditar na classificação no Campeonato Paulista

Neste domingo (15), o ​Corinthians recebe o Ituano, na Arena, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Lanterna do Grupo D, o Alvinegro tem apenas dez pontos e precisa da vitória para continuar sonhando com a vaga no mata-mata do estadual, além de evitar outro ‘vexame’ na temporada.

eu tô muito desanimado com esse Corinthians, de verdade… mas acredito muito na volta por cima ainda nesse paulista — Cantillo mil grau (@milgraucantillo) March 9, 2020

A situação é muito complicada e derrota no final de semana pode ​estremecer e conturbar o ambiente ainda mais no CT Joaquim Grava. Porém, a Fiel (ainda) tem motivos para acreditar e razões para seguir torcendo e vibrando pelo Timão. Confira:

Arena Corinthians

Em baixa, o Corinthians tem tido um péssimo desempenho em 2020 e o aproveitamento (37%) no Campeonato Paulista não anima e preocupa. O alvinegro tem sofrido para marcar gols e a inconsistência defensiva chamam atenção. Porém, o Timão ainda tem uma “carta na manga”: a Arena. O retrospecto na temporada não é dos melhores, mas ainda assim é um ponto favorável. O Timão faz 2 dos últimos 3 confrontos do estadual como mandante e isso pode ajudar na classificação.

Adversários ‘de menor expressão’

O Corinthians não tem conseguido se impor diante de praticamente nenhum rival, mas pegar times de menor expressão pode ser um diferencial positivo. Afinal, a tendência é de que o Timão tenha um elenco melhor e que atue em ambientes menos hostis, inclusive, com sua torcida sendo maioria. Além do Ituano, o alvinegro ainda recebe o Palmeiras e visita o Oeste, respectivamente. A sequência não é fácil, mas também não é impossível.

Time Completo

O técnico Tiago Nunes tem sofrido com algumas baixas, mas a perspectiva é de que o comandante tenha todo o elenco à disposição a partir do clássico contra o ​Palmeiras. O plantel completo e 100% aumenta, em tese, o nível de atuação e consequentemente as chances de classificação.

Tempo – ‘semana livre’

Sem jogar no meio de semana, o Corinthians teve sete dias para treinar e ajustar o time para a reta final do Paulistão. O técnico Tiago Nunes teve a oportunidade de expor melhor suas ideias e afinar o grupo com a nova proposta de jogo. A princípio, a equipe deve apresentar um melhor desempenho e ser mais efetiva enquanto ‘coletivo’.