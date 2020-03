​5 possíveis novidades na convocação de Tite nesta sexta-feira

O chamado da Seleção! Nesta sexta-feira (06), o técnico Tite vai fazer a primeira convocação de 2020 e há a expectativa de novos nomes vestirem a camisa verde e amarela. O treinador tem acompanhado os jogadores brasileiros em todo o mundo, mas apenas 23 estarão na lista do comandante. Os atletas convocados irão disputar dois amistosos entre os dias 27 e 31 de março.

Renan Lodi

Destaque do Atlético de Madrid, Renan Lodi é ‘dono’ da lateral-esquerda do clube espanhol e forte candidato para assumir a função na Seleção Brasileira. O ex-Athletico tem sido bastante elogiado pelo treinador Diego Simeone e por companheiros de equipe. O movimento natural é que seja convocado.

Gabigol

Artilheiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem sido o principal goleador da elite do futebol brasileiro. O camisa 9 terminou a temporada 2019 ‘voando’ e não perdeu o ritmo em 2020, marcando nove gols em sete partidas. O atacante também tem mostrado muita consciência técnica e tática, além de capacidade de cobrir diversas faixas no setor ofensivo.

Vinícius Junior

Vini Jr. caiu após lesão, mas vem se recuperando e o status no Real Madrid tem aumentado. O atacante não tem sido efetivo na finalização – problema que há muito tempo precisa ser resolvido –, mas a Cria do Ninho não se omite e é cada vez mais importante para francês Zinedine Zidane. O gol no El Clásico deu ainda mais moral ao garoto.

Gabriel Martinelli

Destaque do Arsenal, Gabriel Martinelli é uma grata “surpresa” para o futebol brasileiro. Aos 18 anos e com dupla nacionalidade, o atacante se apresentou bem para o mundo da bola e demonstrou muito potencial. A convocação deve ser vista, também, como forma de ‘barrar’ o interesse da Itália.

Gerson

Coringa do Flamengo, Gerson se encaixou como uma luva no rubro-negro e tem mostrado muito talento e personalidade para atuar no meio de campo da Seleção. O meio-campista tem capacidade de cobrir praticamente todo o setor de criação e armação e larga como “nome certo” na lista de Tite. O futebol apresentado pelo jogador na temporada passada e a maturidade aos 22 anos projeta uma longa vida com a camisa verde e amarela.