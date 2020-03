​6 campeões da Champions que foram eliminados precocemente na edição seguinte

Favorito? Só no papel. O futebol é cheio de bordões e simbólicas ‘regras’ universais, como “o jogo é jogado”. A frase parece inocente e redundante, mas o esporte mais amado do mundo mostra que não é e existem diversos exemplos ao redor do globo para comprovar, incluindo no maior torneio de clubes do planeta: a ​Champions League. E, para reforçar o argumento, escolhemos 6 equipes, além do Liverpool desta temporada, que ficaram com a ‘Orelhuda’ em um ano e caíram antes mesmo das quartas de final na edição seguinte. Confira na lista abaixo!

Porto (2004/05)

Em 2004, o Porto de José Mourinho derrotou o Monaco por 3 a 0, na Alemanha, e conquistava a tão sonhada Liga dos Campeões. Porém, em 2005, o sucesso não se repetiu e os portugueses caíram nas oitavas de final para a Internazionale após empate (1 a 1) e derrota (3 a 1).

Liverpool (2005/06)

Rotina? Em 2005, o Liverpool fez o impossível contra o Milan e saiu com o título da Champions League. A raça e a determinação daquela edição, no entanto, parecem ter se esgotado. Em 2006, os Reds não conseguiram engrenar na competição continental e foram eliminados precocemente para o Benfica nas oitavas de final. Os portugueses venceram os dois confrontos: 1 a 0, em Portugal, e 2 a 0, na Inglaterra.

Barcelona (2006/07)

A década de 2000 não foi muito legal para os campeões da Champions. Em 2006, o Barcelona bateu o Arsenal e ficou com a taça, mas, em 2007, foi surpreendido pelo Liverpool nos primeiros confrontos do mata-mata e deu adeus ao torneio antes mesmo das quartas de final. O time catalão foi o terceiro campeão de uma edição que caiu nas oitavas da edição seguinte.

Milan (2007/08)

O Milan foi campeão da Champions League em 2007 após uma boa campanha e consagração máxima na final contra o Liverpool. Porém, em 2008, os milanistas não conseguiram valer o favoritismo e foram eliminados para o Arsenal nas oitavas de final após surpreendente derrota na Itália por 2 a 0 e empate em 0 a 0 na Inglaterra.

Chelsea (2012/13)

O Chelsea investiu, suou e conseguiu – contra todas as previsões – conquistar a Liga dos Campeões de 2012. Porém, os Blues parecem ter esquecido de manter o ritmo na temporada seguinte e não passaram nem da fase de grupos. A chave não era fácil, com Juventus e Shaktar Donetsk, mas foi uma grande decepção para os seus fãs que acabaram comemorando a Europa League daquele ano.

Real Madrid (2018/19)

Dono da Champions, o Real Madrid é o maior vencedor do torneio e havia acabado de ganhar três troféus consecutivos quando foi batido pelo magico Ajax na temporada passada (2018/2019) e deu adeus à competição nas oitavas de final.