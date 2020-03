​7 brasileiros que preferiram receber muito dinheiro ao invés de jogar em grandes times

Dinheiro e/ou plano de carreira? Os grandes jogadores de futebol precisam fazer escolhas ao longo de suas trajetórias no esporte e uma das maiores é seguir na elite do futebol mundial, recebendo uma ótima quantia mensal, ou ir para o ‘mercado alternativo’ e lucrar milhões por mês, mas sem tanto protagonismo no cenário global. As decisões têm consequências e esses sete brasileiros sentiram na pele os impactos dessa troca, e nunca mais voltaram ao primeiro escalão do esporte. Confira na lista abaixo:

Hernanes

Atualmente no ​São Paulo, o meio-campista Hernanes se destacou em sua trajetória no futebol e tem em seu currículo equipes como Internazionale e Juventus, da Itália, tendo a temporada 2016/2017 como ponto alto. Porém, ele preferiu o dinheiro do Hebei Fortune, da China, – onde recebia 8 milhões de euros por ano – a permanecer nos gigantes da Europa.

Anderson Talisca

Anderson Talisca brilhou com a camisa do ​Bahia ainda muito cedo no futebol brasileiro e logo chamou atenção nacional e internacional. Em 2014, o meia-atacante se transferiu para o Benfica e entre altos e baixos seguiu interessando clubes do Brasil e da Europa, mas foi o Guangzhou Evergrande, da China, que lhe ofereceu uma proposta financeira melhor. Atualmente, o jogador de 26 anos vive bem com seus 9 milhões de euros por temporada, porém, ele nunca mais foi ventilado em clubes do Velho Continente e pouco se comenta dele em solo verde e amarelo.

Alexandre Pato

Promissor, Alexandre Pato apareceu no ​Internacional como “craque”. No entanto, essa ideia nunca se confirmou e o atacante ficou com a eterna marca de ‘promessa’. O brasileiro até teve bons momentos em sua carreira, mas os problemas físicos o atrapalharam e, em queda livre em sua trajetória no esporte, decidiu ir para o clube chinês Tianjin Queanjian – onde recebia 10 milhões de euros por temporada – e praticamente assinou seu adeus à elite do futebol mundial. Aos 30 anos, o atacante defende o São Paulo.

Alex Teixeira

Alex Teixeira apareceu bem no ​Vasco, se consolidou no Shaktar Donetsk e teve a oportunidade de escolher entre gigantes da Europa como Chelsea e Liverpool. Porém, em 2016, o meio-campista acertou com o Jiangsu Suning, da China, para receber 12 milhões de euros por ano e sumiu dos radares europeus. A decisão gera controvérsias até os dias de hoje e muitos acreditam que ele poderia ter se firmado nos maiores clubes do mundo.

Ramires

Ramires faz parte da história do Chelsea, sendo crucial para a conquista da Champions League de 2012. O volante construiu uma bela trajetória no futebol europeu, mas viu seu nível de atuação cair drasticamente e em 2016 assinou com o Jiangsu Suning FC, e perdeu boa parte dos holofotes que tinha. Atualmente, o meia defende o ​Palmeiras .

Hulk

O brasileiro ‘Hulk’ é conhecido no mundo inteiro e teve ótimos momentos em sua carreira, especialmente no Porto, da Portugal, e no Zenit, da Rússia, além de ter sido um dos intocáveis da Seleção Brasileira. Os números do atacante chamam atenção e ocasionalmente ele era especulado em clubes maiores, mas o goleador decidiu ir para o Shanghai SIPG FC, da China, para receber 20 milhões de euros anuais e “desapareceu” para o mundo.

Oscar

Parceiro de Hulk, Oscar surgiu bem no Brasil e acertou com o Chelsea, onde teve ótimos momentos, mas a boa fase passou e ‘escanteado’ assinou com o Shanghai SIPG para receber 24 milhões de euros por temporada. O promissor meio-campista nunca mais foi ventilado por gigantes do futebol mundial.