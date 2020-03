​7 grandes jogadores que podem se aposentar em 2020

Vai parar? A carreira de um atleta passa muito rápido e quando menos se espera um grande jogador pendura as chuteiras e é hora de dar “tchau”. A decisão é difícil e é preciso ter maturidade e coragem para saber a hora de parar… O ‘momento’ é pessoal, mas o tempo passa para todos e assim selecionamos alguns atletas que podem deixar os gramados em 2020 – e, talvez, nem voltem a jogar em decorrência da pandemia de coronavírus e possível encerramento precoce da temporada. Confira na lista abaixo:

Zlatan Ibrahimovic

O monstro sueco Ibrahimovic não fala ou gosta do assunto “aposentadoria”. Porém, aos 38 anos, a carreira do atacante caminha para a sua reta final e parece questão de tempo para que os fãs do esporte deixem de acompanhar um dos personagens da bola mais ímpares das últimas gerações.

Ricardo Quaresma

O português Ricardo Quaresma já teve mais glória e prestígio em sua trajetória no esporte, especialmente no período em que foi bastante cobiçado e atuou por equipes como Barcelona, Porto e Internazionale. Porém, o tempo passou e caminhando para os 37 anos, e atuando no modesto Kasimpasa, da Turquia, parece estar criando terreno para dizer ‘adeus aos gramados’.

Fernando Prass

O goleiro Fernando Prass esboçou sua aposentadoria no final da temporada passada, mas acabou dando continuidade em sua carreira e posteriormente fechado com o ​Ceará. O camisa 1 não escondeu a decepção com o ​Palmeiras (clube onde pretendia pendurar as luvas), mas seguiu com os trabalhos e vai bem no Nordeste. Aos 41 anos, a tendência é que seu último clube seja mesmo o Vozão.

Carlos Tévez

O argentino Carlos Tévez retornou ao futebol sul-americano quando poucos acreditavam em seu retorno, no entanto, o craque multicampeão procurava a felicidade de atuar por sua equipe de coração. O atacante de 36 anos afirmou no final da temporada passada que esse poderia ser o último ano de sua carreira.

Frank Ribery

O francês Frank Ribery é um dos atletas que pretendem atuar “até o corpo aguentar” e lesão no final do ano passado pela Fiorentina pode ter sido a deixa que o atacante esperava. O eterno ídolo do Bayern de Munique tem um histórico de problemas físicos em sua carreira e perto dos 37 anos fica cada vez mais difícil se recuperar, e ainda mais complicado retornar ao alto nível, especialmente para atletas de velocidade e explosão.

Léo Moura

Léo Moura tem uma bela trajetória no futebol, com passagens marcantes por ​Flamengo e ​Grêmio, além de ter atuado por diversos times nacionais e internacionais. Atualmente, o lateral de 41 anos atua pelo Botafogo-PB após ficar um período sem clube e o panorama é de ‘aposentadoria’ no final da temporada.

Gianluigi Buffon

Aos 42 anos, Gianluigi Buffon é um dos personagens que parecem jogar “desde sempre” e que é difícil imaginar o futebol sem, mas esse momento não parece estar tão mais distante. O goleiro da Juventus tem um espírito jovem, entretanto, atualmente contribui mais com o extracampo do que propriamente defendendo o gol da Velha Senhora. O italiano tem uma obsessão chamada “Liga dos Campeões” e, caso consiga realizar esse sonho, é praticamente certo que vai deixar os gramados.