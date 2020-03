​As 6 maiores brigas da história do futebol

A bola pune! O futebol proporciona cenas fantásticas aos seus fãs, dribles, belos gols, classificações históricas, festas nas arquibancadas e muitos momentos que fazem do esporte o mais amado e querido do planeta. Entretanto, também há partidas que se tornam verdadeiras batalhas com socos, chutes e muita confusão generalizada. Confira 6 das maiores brigas da história do futebol:

Brasil x Uruguai (1976)

​

O clássico Brasil e Uruguai de 1976 foi, sem dúvidas, um dos mais polêmicos e marcantes negativamente da história do futebol. A partida válida pela extinta Taça do Atlântico tinha tudo para ficar na memória por outros motivos – craques dos dois lados, rivalidade saudável etc. –, mas acabou ficando de recordação como ‘pancadaria’ e muita confusão. A “treta” começou ainda no primeiro tempo após o uruguaio Darío Pereyra cometer dura falta no brasileiro Marco Antônio. A sequência foi conturbada, com chutes e cotovelas, mas a estopim da briga veio com o apito final: com cena clássica de Rivellino caindo nas escadas no Maracanã e confusão generalizada no gramado.

Barcelona x Athletic Bilbao (1983/1984)

​

O futebol espanhol mudou muito nos últimos anos e o ‘controle’ ficou praticamente nas mãos de Real Madrid e Barcelona. Porém, o Athletic Bilbao já foi soberano em uma liga nacional do país, a Copa do Rei, e durante praticamente um século (1911 – 2009) foi o maior vencedor do torneio. Os Leões têm muita tradição e faziam frente aos poderosos, especialmente os catalães, considerando que os madridistas tinham outras ambições. As equipes decidiram a taça em várias oportunidades, mas uma delas chama atenção. Em 1984, o Bilbao segurou o Barça e garantiu o 1 a 0: mais um troféu para o museu do clube. Porém, o que marcou a partida foi a briga iniciada por Maradona e Goikoetxea, que terminou com pancadaria no campo e nas arquibancadas.

Manchester United x Arsenal (2003/2004)

​

Dominantes, Manchester United e Arsenal ‘mandaram’ no futebol inglês entre a década de 1990 e começo dos anos 2000 e proporcionaram muitos espetáculos e boas atuações aos fãs do esporte, porém, também ficaram marcados pela “Batalha de Old Trafford”. O evento ganhou esse nome pela grande confusão no campo… Os jogadores não pareciam ter chegado ao confronto para “jogar”, mas, sim, para “lutar”. A partida em si não teve grandes emoções, foi toda picotada com pequenas brigas e confusões desnecessárias. Porém, a revolta generalizada começou após expulsão do volante Vieira e, minutos depois, pênalti para o United. A bola não entrou e o confronto terminou 0 a 0, mas ainda tinha muita coisa para acontecer e o empurra-empurra começou.

Flamengo x Vélez (1995)

​

Em outubro de 1995, ​Flamengo e Vélez disputavam a extinta Supercopa da Libertadores. O torneio era simples: o time que fosse melhor no agregado (ida e volta) ficava com a vaga, mas na prática era sempre complicado. O rubro-negro foi bem na primeira partida e arrancou um heroico 3 a 2. O confronto estava em aberto, mas com leve vantagem para os brasileiros, considerando que decidiriam em casa. O dia da ‘batalha’ chegou e o Mais Querido não tomou conhecimento dos rivais e meteram 3 a 0. Desiludidos, os argentinos não “perdoaram” tapa de Edmundo em Zandona e logo se iniciou uma confusão geral, com direito a ‘voadora’ de Romário no lateral.

Corinthians x Palmeiras (1999)

​

Embaixadinhas? Aqui não! Há mais de 20 anos, Palmeiras e Corinthians decidiam o Campeonato Paulista de 1999. O clássico colocou frente a frente dois dos maiores rivais do futebol mundial e o confronto não acabou bem. A partida marcava um período trucado entre os clubes – com semifinal de Copa Libertadores – e o momento não era propício para “brincadeiras”. Contudo, o atacante Edilson “Capetinha” não se preocupou e resolveu “bater piano” durante a partida… O lance provocou uma das confusões mais bizarras e violentas da história do futebol. O duelo não recomeçou e o Timão ficou com a taça.

Grêmio x Internacional (2020)

Grenal na Copa Libertadores! Nesta quinta-feira (12), ​Grêmio e ​Internacional se enfrentaram em um dos jogos mais esperados da história do clássico gaúcho. A América do Sul, enfim, conheceria o ‘Grenal’. O continente parou para assistir ao confronto e aguardava ansiosamente por uma partida de futebol do tamanho da história dos clubes. Porém, “apreciaram” uma verdadeira guerra e um dos episódios mais infelizes da rivalidade brasileira, com uma batalha eternizada por 8 expulsões, muita confusão entre os jogadores e “pouca bola”